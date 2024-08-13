Dodurga Kaymakamı Vatansever'den köylere ziyaret

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever, Yeniköy ve Ayva köylerini ziyaret etti.

Yeniköy köyünde vatandaşlarla sohbet eden Vatansever, köy muhtarı Mehmet Güler'den sorun ve taleplerle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ziyaret ettiği Ayva köyünde de vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vatansever, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Köy muhtarı Bekir Bağcı ile köyde yapılan kamu hizmetlerini değerlendiren Vatansever, ardından özel bir şirket tarafından işletilen kömür madeni sahasında inceleme yaptı.