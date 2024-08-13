Çorum'da inşaattan düşen kişi yaralandı

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan İsmail A. (44), binada temizlik yaptığı esnada 4. katın balkonundan düştü.

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