Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, eşyaları kamp alanında bulunan Ertürk'ün çevrede izine rastlanılmaması üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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