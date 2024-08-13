Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

        Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gökçedoğan köyü Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yapan Fethi Ertürk'ün (75) kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, eşyaları kamp alanında bulunan Ertürk'ün çevrede izine rastlanılmaması üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

        AFAD'ın 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi ve 5 arama kurtarma personeliyle arama çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Çorum'da inşaattan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da inşaattan düşen kişi yaralandı
        Dodurga Kaymakamı Vatansever'den köylere ziyaret
        Dodurga Kaymakamı Vatansever'den köylere ziyaret
        Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı yapıldı
        Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Toplantısı yapıldı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı