Çorum FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Ozan Sol, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ile Suat Kaya antrenmana katılmadı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 3-0 mağlup olan kırmızı siyahlılar, maçın ardından izin yapmadan kulüp tesislerinde bir araya geldi.

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