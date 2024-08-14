Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İskilip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu hap ticareti yaptığı bilgisi üzerine M.D'yi takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan M.D'nin evinde yapılan aramada 214 sentetik hap ele geçirildi.
M.D, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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