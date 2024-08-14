Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK'de Kasongo 4-6, Suat Kaya 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

        Ahlatcı Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı maçta sakatlanan futbolculardan Kabongo Kasongo'nun 4-6, Suat Kaya'nın da 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK'de Kasongo 4-6, Suat Kaya 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ahlatcı Çorum FK'nin Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı maçta sakatlanan futbolculardan Kabongo Kasongo'nun 4-6, Suat Kaya'nın da 2-3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 3-0 kaybedilen Ümraniyespor maçının ardından Kasongo ve Suat Kaya'nın ağrı şikayetlerinin olduğu belirtildi.

        İki futbolcunun MR görüntülemesinin yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Kabongo Kasongo'nun hamstring kas grubunda 2B derece yırtık ve kanama alanı tespit edilmiş olup, tedavi süresi olarak 4-6 hafta planlanmıştır. Suat Kaya'nın ise adductor kas grubunda 2A derece yırtık tespit edilmiş olup, tedavi süresi olarak 2-3 hafta planlanmıştır. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul barajları kuruyor!
        İstanbul barajları kuruyor!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı

        Benzer Haberler

        Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin baraj gölünde cesedi bulundu
        Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin baraj gölünde cesedi bulundu
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Çorum FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
        Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
        Çorum'da inşaattan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da inşaattan düşen kişi yaralandı
        Dodurga Kaymakamı Vatansever'den köylere ziyaret
        Dodurga Kaymakamı Vatansever'den köylere ziyaret