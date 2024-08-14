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        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:48
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        Çorum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Musa N. (56) idaresindeki 19 TZ 362 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Emniyet Kavşağı'nda İbrahim G'nin (39) kullandı 27 AEF 640 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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