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        GÜNCELLEME - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 21:54 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:54
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        GÜNCELLEME - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İskilip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

        İskilip Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İskilip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu hap ticareti yaptığı iddiasıyla M.D'yi gözaltına almıştı.

        Zanlıya ait evde yapılan aramada 214 sentetik hap ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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