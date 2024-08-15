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        GÜNCELLEME - Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 02:42 Güncelleme: 15.08.2024 - 02:42
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        GÜNCELLEME - Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü.

        Ali Esmer (38) idaresindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Esmer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bulcun ve Esmer'in cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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