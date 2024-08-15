Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, bölgeden yoğun duman yükseldiğini belirterek, ekiplerin yangını bir an önce söndürmek için çabaladığını söyledi.

Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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