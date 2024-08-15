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        Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:17
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        Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçe belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, bölgeden yoğun duman yükseldiğini belirterek, ekiplerin yangını bir an önce söndürmek için çabaladığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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