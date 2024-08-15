Çorum FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü evinde Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Tedavisine devam edilen Atakan Cangöz ve Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ile Suat Kaya antrenmana katılmadı.

Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun açılış maçında Ümraniyespor maçında beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını, ardından da futbolcularla ve teknik ekiple karşılaşmanın analizini yaptıklarını söyledi.

Analizde futbolcuların maçta gerekenin çoğunu doğru ama eksik yaptığını gördüklerini belirten Özbalta, sezonun "uzun soluklu bir maraton" olduğunu dile getirdi.

Çorum FK'nin geçen sezon ilk maçını kazandığını, ikinci maçını kaybettiğini, sezon içinde inişler ve çıkışlar yaşadığını ancak ligi play-off turunda tamamladığını hatırlatan Özbalta, hem geçen sezondan, hem de bu sezonun ilk maçından dersler çıkararak, gelişim sürecini devam ettireceklerini vurguladı.

Sezonun ilk maçında kart cezası ve sakatlıkların kadro yapılanmasına etki ettiğini ancak takımdaki her oyuncunun ilk 11 oynayacak kapasitede olduğu ifade eden Özbalta, transfer çalışmalarınıh da sürdüğünü aktardı.