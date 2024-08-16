Çorum'daki orman yangını söndürüldü

Çorum'un Dodurga ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 70 personel ve 13 araçla müdahale edildiğini söyledi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Dağlı, "Dodurga İlçesi Alpagut köyü mevkisindeki orman yangınına müdahale etmek üzere Çorum merkezinden su ikmal aracı, dozer, 3 personel, İskilip ilçesinden 2 arazöz, bir su tankeri, 5 ilk müdahale pikap, 40 personel, Osmancık ilçesinden 20 tonluk su tankeri, bir dozer, 20 personel, Dodurga Belediyesinden su tankeri, 3 personel, AFAD İl Müdürlüğümüzce bir araç ve 4 personel olmak üzere sahada 70 personel ve 13 araçla yangına müdahale edilerek 22.30 civarında kontrol altına alınmıştır." dedi.