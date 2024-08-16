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        Çorum'daki orman yangını söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:28
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        Çorum'daki orman yangını söndürüldü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 70 personel ve 13 araçla müdahale edildiğini söyledi.

        Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Dağlı, "Dodurga İlçesi Alpagut köyü mevkisindeki orman yangınına müdahale etmek üzere Çorum merkezinden su ikmal aracı, dozer, 3 personel, İskilip ilçesinden 2 arazöz, bir su tankeri, 5 ilk müdahale pikap, 40 personel, Osmancık ilçesinden 20 tonluk su tankeri, bir dozer, 20 personel, Dodurga Belediyesinden su tankeri, 3 personel, AFAD İl Müdürlüğümüzce bir araç ve 4 personel olmak üzere sahada 70 personel ve 13 araçla yangına müdahale edilerek 22.30 civarında kontrol altına alınmıştır." dedi.

        Dağlı, güvenlik güçlerinin önlem aldığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyü yakınlarında dün ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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