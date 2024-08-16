Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Çorum'un İskilip ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Çorum'un İskilip ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Sakarya Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşan Hasan Almacı'dan (65) 4 gündür haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Almacı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Almacı'nın cenazesindeki ilk incelemede, kesi ya da darp izine rastlanmadı.
Almacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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