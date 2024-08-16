Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Almacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Almacı'nın cenazesindeki ilk incelemede, kesi ya da darp izine rastlanmadı.

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