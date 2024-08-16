Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde yaz Kur'an kurslarının sona ermesi nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde yaz Kur'an kurslarının sona ermesi nedeniyle etkinlik düzenlendi.

        İskilip Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen etkinlikte, kurslarda eğitim alan öğrenciler arasında düzenlenen hadis ezberleme, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve bilgi yarışmaları ile masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol turnuvalarında dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini verdi.

        Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İskilip Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Zontur, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, İlçe Emniyet Müdürvekili Tunahan Tezel ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Sungurlu'ya kıyafet kumbaraları kurulacak
        Sungurlu'ya kıyafet kumbaraları kurulacak
        Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da işçi servisi, otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaraland...
        Çorum'da işçi servisi, otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaraland...
        Çorum'daki orman yangını söndürüldü
        Çorum'daki orman yangını söndürüldü
        İşçi servis minibüsü, otomobil ve TIR'a çarptı; 14 yaralı
        İşçi servis minibüsü, otomobil ve TIR'a çarptı; 14 yaralı
        Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanı zarar g...
        Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanı zarar g...