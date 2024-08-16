İskilip'te yaz Kur'an kursları kapanış töreni yapıldı

İskilip Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen etkinlikte, kurslarda eğitim alan öğrenciler arasında düzenlenen hadis ezberleme, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve bilgi yarışmaları ile masa tenisi, satranç, futbol ve voleybol turnuvalarında dereceye giren öğrenci ve takımlara ödülleri verildi.

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