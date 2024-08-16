Sungurlu'ya kıyafet kumbaraları kurulacak

Açıklamada, "Vatandaşlarımız gönüllülük esasıyla her türlü kullanılabilir giysi, ayakkabı, çanta ve ev tekstil ürünlerini bağış kumbaralarına bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olacak." ifadelerine yer verildi.

Sungrulu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ihtiyaç sahibi kıyafetlerin toplanması amacıyla Türk Kızılay ile "Kıyafet Kumbaraları Protokolü" imzalandı.

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