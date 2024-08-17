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        Çorum FK, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:44
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        Çorum FK, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ve Suat Kaya ile cezalı Tunahan Ergül, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

        Lige 3-0'lık Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Çorum FK, evinde kazanarak yükselişe geçmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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