Çorum FK, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ve Suat Kaya ile cezalı Tunahan Ergül, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
Lige 3-0'lık Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Çorum FK, evinde kazanarak yükselişe geçmek istiyor.
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