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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:42
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ramazan T. idaresindeki 06 FC 5451 plakalı otomobille Yusuf İ'nin kullandığı 19 BA 693 plakalı otomobil Çepni Mahallesi İskilip Caddesi’nde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve araçlardaki Yusuf T., Sevgi T., Esma B., Sümeyye İ. ve Sevilay E. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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