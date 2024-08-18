Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Çorum'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda evin camları kırıldı.
Çorum’da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda evin camları kırıldı.
Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 38. Sokak'ta A.K'ye ait evin camlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada ikamet camlarına isabet ve yerde çok sayıda boş kovan tespit edildi.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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