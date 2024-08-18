Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.Ç. (68) idaresindeki 19 AAC 937 plakalı hafif ticari araç, Çorum-İskilip kara yolu Altınbaş köyü yakınlarında Fuat Ertaşmış'ın (63) kullandığı 07 NM 106 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ertaşmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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