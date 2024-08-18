İzmir'deki orman yangınına İskilip itfaiyesinden destek

Çizikci, "İskilip Belediyesi olarak İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla itfaiye ekibimizi bölgeye gönderdik. Ekiplerimiz, yangınların kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarına katkı sağlamak için görev başında. İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, zor günlerinde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz." dedi.

Bir itfaiye aracı ve 2 personel, İskilip Belediyesi önünden uğurlandı.

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