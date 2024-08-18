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        İskilip Kaymakamı Polat'tan Kıbrıs gazisi Satılmış'a ziyaret

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kıbrıs gazisi İsmail Polat'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:11
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        İskilip Kaymakamı Polat'tan Kıbrıs gazisi Satılmış'a ziyaret
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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kıbrıs gazisi İsmail Polat'ı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, Karaburun köyündeki evinde ziyaret ettiği Satılmış ve ailesiyle sohbet etti.

        Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürvekili Seydi Tabur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Karaslan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz ve İl Genel Meclisi Üyesi Duran Bıyık da katıldı.

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