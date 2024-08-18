Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Erkan Kaş, Kerem Kalafat, Boudjemaa (Dk. 71 Avounou), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 85 Sonko), Geraldo, Eren Karadağ (Dk. 85 Kadir Seven), Verheydt
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 83 Ahmet Tarık Tuğyan), Adnan Uğur (Dk. 83 Ömer Faruk Gümüş), Dovedan, Tresor, Ahmet Sivri (Dk. 90+4 Çağtay Kurukalıp), Paoletti, Emir Tintiş, Baran Demiroğlu (Dk. 54 Wesley)
Goller: Dk. 8 Verheydt, Dk. 80 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 56 ve 69 Wesley (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 53 Emir Tintiş, Dk. 90+2 Wesley (Fatih Karagümrük), Dk. 59 Toure, Dk. 63 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
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