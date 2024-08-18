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        Çorum FK-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Belki de mağlup olacakken berabere kalmayı becerebildik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:24 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:25
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        Çorum FK-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, "Belki de mağlup olacakken berabere kalmayı becerebildik." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarındaki ilk maçta kazanmak istediklerini, beraberlikten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

        Maça iyi başladıklarını, güzel bir gol attıklarını ancak bazı pozisyonlardan da yararlanamadıklarını dile getiren Özbalta, "Oyun istediğimiz gibi giderken, yani ikinci golü bulacağım derken bir gol, arkasından bir tane daha... Belki de mağlup olacakken berabere kalmayı becerebildik." diye konuştu.

        Hazırlık kampındaki sakatlıklardan ötürü sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

        "Oyuncularım maçta dakikalar geçtikçe düşüşler yaşadı. Ancak bu ligde ya da Süper Lig'de fark etmez, puan puandır. Sonuçta bazen gerçekten kanaat etmek lazım. Eğer kazanamıyorsanız, puan almak gerekiyor. Biz 'Bismillah' dedik, ligde ilk puanımızı aldık. Öbür türlü de canımız çok sıkılacaktı. Eksiklerimizi gidereceğiz. Oyuncu grubuna teşekkür ediyorum, iyi mücadele ettiler."

        - Fatih Karagümrük cephesi

        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise iki takımın da galibiyet için oynadığına işaret ederek, "İlk yarıda tesadüfen gol yedik, ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle öne geçtik. Eğer biraz şansımız olsaydı goller haricinde bulduğumuz pozisyonlar gol olabilirdi. Seyirciye iyi bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. İki takım da iyi oynadı bana göre. Her an kimin gol atacağı belli değildi ama maç berabere bitti. Galibiyeti kaçıran taraf Fatih Karagümrük." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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