Çorum'dan İzmir'deki yangınla mücadeleye araç ve personel desteği
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadeleye katılmak üzere Çorum'dan 11 personel ve 5 araçtan oluşan ekibin gönderildiği bildirildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadeleye katılmak üzere Çorum'dan 11 personel ve 5 araçtan oluşan ekibin gönderildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, iki gün önce başlayan yangına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla Çorum Valiliği koordinasyonunda Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) arama ve kurtarma aracı ile 3 kişilik arama ve kurtarma ekibi, Çorum Belediyesince su tankeri, arazöz, ranger ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye personeli, İskilip Belediyesince itfaiye aracı ve 2 itfaiye personeli görevlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, kentte görevlendirilen ekiplerin İzmir'e ulaştığı ve yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye başladığı aktarılarak, "Çorum ekiplerimize ve İzmir'de görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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