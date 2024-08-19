Çorum'dan İzmir'deki yangınla mücadeleye araç ve personel desteği

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadeleye katılmak üzere Çorum'dan 11 personel ve 5 araçtan oluşan ekibin gönderildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, iki gün önce başlayan yangına müdahale çalışmalarına destek vermek amacıyla Çorum Valiliği koordinasyonunda Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) arama ve kurtarma aracı ile 3 kişilik arama ve kurtarma ekibi, Çorum Belediyesince su tankeri, arazöz, ranger ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye personeli, İskilip Belediyesince itfaiye aracı ve 2 itfaiye personeli görevlendirildiği belirtildi.