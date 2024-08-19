Dodurga'da açık arazide çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Dodurga ilçesinde açık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Çorum'un Dodurga ilçesinde açık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Gepür mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında yaklaşık 2 dekar arazi zarar gördü.
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