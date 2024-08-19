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        Dodurga'da açık arazide çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde açık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:45
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        Dodurga'da açık arazide çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde açık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

        Gepür mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını evlere sıçramadan söndürdü.

        Yangında yaklaşık 2 dekar arazi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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