Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Derya K. (51) idaresindeki 34 KYR 915 plakalı cip, 15 Ağustos'ta Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde park halindeki 3 araca çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Serpil A. (66) yaralandı, cip ve çarptığı park halindeki araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi.

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