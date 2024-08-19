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        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayı bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:24
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        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazayı bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.

        Derya K. (51) idaresindeki 34 KYR 915 plakalı cip, 15 Ağustos'ta Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde park halindeki 3 araca çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Serpil A. (66) yaralandı, cip ve çarptığı park halindeki araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi.

        Kazayı civardaki bir binanın güvenlik kamerası kaydetti.

        Görüntülerde, Derya K. (51) idaresindeki cipin Osmancık Caddesi'nde park halindeki araçlara çarpması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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