Çorum'da çıkan yangında 1000 dönüm alan zarar gördü
Çorum'da ormanlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum’da ormanlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Çatak yolu Yakacık Bağları mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeden nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 1000 dönüm ağaçlık alan ile buğday tarlası zarar gördü.
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