Çorum'da çıkan yangında 1000 dönüm alan zarar gördü

İhbar üzerine yangın yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Çatak yolu Yakacık Bağları mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeden nedenle yangın çıktı.

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