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        Çorum'da çıkan yangında 1000 dönüm alan zarar gördü

        Çorum'da ormanlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:22
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        Çorum'da çıkan yangında 1000 dönüm alan zarar gördü
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        Çorum’da ormanlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre Çatak yolu Yakacık Bağları mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeden nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ekili araziye de sıçrayan yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 1000 dönüm ağaçlık alan ile buğday tarlası zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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