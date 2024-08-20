Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Şapinuva'da gün ışığına çıkarılan binlerce yıllık atölyelere yenilerinin eklenmesi hedefleniyor

        SELÇUK AYDIN - Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde bu sezon kazılar, geçen yıllarda ulaşılan atölyelere yenilerinin eklenmesi hedefiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şapinuva'da gün ışığına çıkarılan binlerce yıllık atölyelere yenilerinin eklenmesi hedefleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK AYDIN - Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde bu sezon kazılar, geçen yıllarda ulaşılan atölyelere yenilerinin eklenmesi hedefiyle başladı.

        Dini, askeri ve ekonomik açıdan kendi döneminin önemli yerleşim yerlerinden olduğu belirtilen Şapinuva'da çıkan 4 bin civarında tablet, yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesinden devletin idari yapısı, halkın günlük yaşamı ve kültürel alışkanlıkları hakkında bilgi veriyor.

        Hititlerin Hattuşa'dan sonraki önemli kentlerinden biri olan Şapinuva'da 1990'da başlayan arkeolojik kazılar, Hitit Üniversitesi bünyesinde devam ediyor.

        Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Önder İpek başkanlığında, arkeolog, filolog ve zooarkeologlardan oluşan kazı ekibi, Hititlerin henüz bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla kazı çalışmalarını sürdürüyor.

        Kazı Başkanı Önder İpek, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğünün izniyle kısa süre önce kazı sezonuna başladıklarını söyledi.

        Geçen yılki kazılarda silo olabileceği değerlendirilen yaklaşık 3 bin 300 yıllık yapı ile bazı işlik yapıların bulunduğunu hatırlatan İpek, bu yıl da kazı çalışmalarında "Hitit silosu" adını verdikleri bölgenin kuzeyine yöneldiklerini anlattı.

        İpek, "Şapinuva kentinde, 'atölyeler, işlikler mahallesi' olarak adlandırdığımız bölümün kuzeyinde de işlik, atölye olup olmadığını görmek üzere çalışmaya bu alanda başladık. Daha önceki yıllarda yapılan jeofizik çalışmalarına dayanarak bu bölgeye yöneldik. Çalışmalara 4 açma ile başladık ve süreç devam ediyor. İnşallah umduğumuz gibi devam edecek." dedi.

        Şapinuva'da 34 yıldır yapılan kazılarda tarihe ışık tutacak bulgulara ulaşıldığının altını çizen İpek, "Şapinuva kazıları Prof. Dr. Aygül Süel'in ilk kazı çalışmalarıyla başladı. Burada Hitit dönemine ait önemli yapılar, kutsal alan, kurban çukurları açığa çıkarıldı. Bu nedenle diğer Hitit kentlerinden daha farklı bir kent olduğunu, hatta yazılı kaynaklara göre de ikinci bir başkent olduğunu söyleyebileceğimiz bir alanda çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok

        Benzer Haberler

        Çorum'da çıkan yangında 1000 dönüm alan zarar gördü
        Çorum'da çıkan yangında 1000 dönüm alan zarar gördü
        Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü
        Çorum'da "Kafkas boynuzlu engereği" görüldü
        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Çorum'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Fatih Karagümrük maçını değerlen...
        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta, Fatih Karagümrük maçını değerlen...
        Dodurga'da açık arazide çıkan yangın söndürüldü
        Dodurga'da açık arazide çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'dan İzmir'deki yangınla mücadeleye araç ve personel desteği
        Çorum'dan İzmir'deki yangınla mücadeleye araç ve personel desteği