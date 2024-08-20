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        Çorum'da düğünlerde havaya ateş eden 41 kişiye 75 bin 304 lira ceza

        Çorum'da izinsiz düğün ve eğlence düzenleyenlerle bu etkinliklerde silahla ateş ettiği tespit edilen 41 kişiye 75 bin 304 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:43
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        Çorum'da düğünlerde havaya ateş eden 41 kişiye 75 bin 304 lira ceza
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        Çorum'da izinsiz düğün ve eğlence düzenleyenlerle bu etkinliklerde silahla ateş ettiği tespit edilen 41 kişiye 75 bin 304 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kentte düğün, asker eğlencesi ve spor müsabakalarıyla ilgili kutlamalarda silahla havaya ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kırsal kesimde düzenlenen düğün, askere uğurlama ve buna benzer etkinliklere sivil ya da resmi üniforma ile katılan jandarma görevlileri, etkinliklerde başta silahla havaya ateş edilmesi olmak üzere kamu düzenini bozabilecek, insanları tehlikeye atabilecek eylemlere yönelik denetimler yaptı.

        İzinsiz düğün ve eğlence düzenleyenlerle bu eğlencelerde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 41 kişiye 75 bin 304 lira idari para cezası uygulandı. Aynı kişiler hakkında ayrıca "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "emre aykırı davranış" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Denetimlerde ele geçirilen 8 tabanca, 6 av tüfeği ve 5 kuru sıkı tabancaya el konuldu.

        Açıklamada, vatandaşlardan düğünlerde havaya ateş edilmesi durumunda 112'ye bilgi vermeleri istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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