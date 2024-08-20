Çorum'da düğünlerde havaya ateş eden 41 kişiye 75 bin 304 lira ceza

Çorum'da izinsiz düğün ve eğlence düzenleyenlerle bu etkinliklerde silahla ateş ettiği tespit edilen 41 kişiye 75 bin 304 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kentte düğün, asker eğlencesi ve spor müsabakalarıyla ilgili kutlamalarda silahla havaya ateş edilmesinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kırsal kesimde düzenlenen düğün, askere uğurlama ve buna benzer etkinliklere sivil ya da resmi üniforma ile katılan jandarma görevlileri, etkinliklerde başta silahla havaya ateş edilmesi olmak üzere kamu düzenini bozabilecek, insanları tehlikeye atabilecek eylemlere yönelik denetimler yaptı.