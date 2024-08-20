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        Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri 2 ayda 28 anız yangınını söndürdü

        Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin son 2 ayda 28 anız yangınına müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:45
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        Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri 2 ayda 28 anız yangınını söndürdü
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        Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin son 2 ayda 28 anız yangınına müdahale ettiği bildirildi.

        Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ülke genelinde yangınların arttığını bildirdi.

        Büyük yangınların çoğunun anız yangınından kaynaklandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Son günlerde ülkenin çeşitli yerlerinde orman yangınları yaşanmakta. Bu yangınların çıkış sebeplerinin başında ise bilinçsizce yapılan anız yangınları gelmektedir. İlimizde de anız yangını ile ilgili ihbarların sayı son 1 ayda artış göstermiştir. Ekiplerimiz haziranda 37 ot yangınına müdahale ederken, temmuz ayında 33 ot, 13 anız yangınına, bu ay içerisinde ise 35 ot, 15 anız yangınına müdahale etmiştir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına, anız yakmaktan kaçınmanızı ve bu konuda çevrenizde farkındalık oluşturmanızı önemle rica ediyoruz."

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