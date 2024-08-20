Çorum'da arkeolojik kazı alanındaki küpün içine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Mahmudiye köyü yakınlarındaki Kalehisar Ören Yeri'nde arkeolojik kazı yapan ekip, kazı alanında bir yılan olduğunu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine ören yerine giden Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, küpün içine giren yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen yılan, ören yerinin dışında doğal yaşam alanına bırakıldı.
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