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        Çorum'da arkeolojik kazı alanındaki küpün içine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:46
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        Çorum'da arkeolojik kazı alanındaki küpün içine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, arkeolojik kazı yapılan alanda küpün içine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Mahmudiye köyü yakınlarındaki Kalehisar Ören Yeri'nde arkeolojik kazı yapan ekip, kazı alanında bir yılan olduğunu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine ören yerine giden Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, küpün içine giren yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen yılan, ören yerinin dışında doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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