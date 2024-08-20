Çorum'da arkeolojik kazı alanındaki küpün içine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Yapılan kontrolde sağlık problemi olmadığı belirlenen yılan, ören yerinin dışında doğal yaşam alanına bırakıldı.

Mahmudiye köyü yakınlarındaki Kalehisar Ören Yeri'nde arkeolojik kazı yapan ekip, kazı alanında bir yılan olduğunu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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