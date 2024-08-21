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        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 08:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 08:59
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        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
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        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Cengiz A. (23) idaresindeki 06 TBS 44 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Mustafa Ö'nün (50) kullandığı 19 UP 244 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada otomobilde bulunan Nurcan Yalnız (24) hayatını kaybetti. Cenaze Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralanan sürücü Cengiz A. ise ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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