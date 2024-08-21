GÜNCELLEME - Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift öldü

Kazada hayatını kaybeden Nurcan Yanlız ile Cengiz Akdağ'ın kısa süre önce nişanlandıkları, düğün hazırlıklarıyla ilgili Ankara'ya gittikleri ve memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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