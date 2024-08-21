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        Çorum'da 7 ayda 45 bin 721 kişiye acil sağlık hizmeti verildi

        Çorum'da 7 ayda 45 bin 721 kişiye acil sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:52
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        Çorum'da 7 ayda 45 bin 721 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
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        Çorum'da 7 ayda 45 bin 721 kişiye acil sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İl Sağlık Müdürü Arif Pilgir'dan kentte yürütülen acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

        Çorum'da acil sağlık hizmetlerinin 38 noktadaki istasyonlar aracılığıyla, 2 kar paletli, birer tane de yoğun bakım ve çok yataklı olmak üzere 60 ambulansla verildiği, ilk 7 aylık zaman diliminde il merkezinde 24 bin 216, ilçelerde ise 21 bin 505 olmak üzere toplamda 45 bin 721 hastaya acil sağlık hizmeti sunulduğu, bu vakalara ortalama olarak şehir merkezlerinde 5,65 dakikada, kırsal alanlarda ise 16,40 dakikada ulaşım sağlandığı, belirlenen kriterlerden daha kısa bir ulaşım sürecinin mevcut olduğu aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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