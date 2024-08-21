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        Sungurlu'da şehit kabirlerine bakım yapıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki şehit kabirlerinde bakım ve çevre düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:32
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        Sungurlu'da şehit kabirlerine bakım yapıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki şehit kabirlerinde bakım ve çevre düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

        Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit Havacı Er Kalender Yaralı ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yusuf Güvenbaş'ın Sarıtepe Mezarlığı'nda bulunan kabirlerinin Fen İşleri Müdürlüğünce bakıma alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şehitlere saygı gereği yürütülen çalışma kapsamında kabirlerde bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapıldığı, yolunun onarıldığı aktarıldı.

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