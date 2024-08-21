Sungurlu'da şehit kabirlerine bakım yapıldı

Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit Havacı Er Kalender Yaralı ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yusuf Güvenbaş'ın Sarıtepe Mezarlığı'nda bulunan kabirlerinin Fen İşleri Müdürlüğünce bakıma alındığı belirtildi.

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