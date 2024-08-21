İskilip'te engelli bireyler için piknik düzenlendi

Etkinliğe, İskilip İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çağrı Sözen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Seydi Tabur, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ayşe Avkan, Çorum Beyazay Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Hayriye Kocakara, Garip Devrim Çağlayan ve Abdullah Özçalıkuşu da katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesinin desteğiyle, Engelli Yaşam Merkezince düzenlenen piknikte engelli bireyler çeşitli etkinliklerle eğlendi.

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