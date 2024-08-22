Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da ceviz üreticileri geçen yılki yüzde 90'lık verim kaybını telafi etmeye hazırlanıyor

        EMİR YUNUS BASMACI - Türkiye'deki önemli ceviz üretim merkezlerinden Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üreticiler, bu yıl yüksek kalite ve verim beklentisiyle hasada hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:09 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da ceviz üreticileri geçen yılki yüzde 90'lık verim kaybını telafi etmeye hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMİR YUNUS BASMACI - Türkiye'deki önemli ceviz üretim merkezlerinden Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üreticiler, bu yıl yüksek kalite ve verim beklentisiyle hasada hazırlanıyor.

        Çorum'un coğrafi işaret tescili bulanan Oğuzlar cevizi, hasat döneminde daha dalından inmeden alıcı buluyor. Kolay kırılan ince kabuğu, lezzeti, beyaz rengi ve yüksek yağ oranı gibi özellikleriyle tüketiciden yoğun talep gören Oğuzlar cevizi, işlenerek yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor.

        İlçede geçen yıl zirai don nedeniyle yüzde 90 civarında verim kaybı yaşayan üreticiler, bu yıl hasat dönemine yaklaşık 1 ay kala ağaç dallarındaki meyvelerin sayısından ve iriliğinden memnun.

        Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin en büyük gelir kaynağının ceviz üretimi olduğunu söyledi.

        Üreticiler olarak bu yıl bereketli bir hasat dönemi geçirmeyi beklediklerini belirten Hantal, "Bu yıl verimiyle, kalibresiyle cevizler çok kaliteli. 2023'te ürünümüz olmadığı için tüketiciye ulaştıramamıştık. Bu yıl ise tüketiciye kaliteli ürünümüzü ulaştıracağız. Hasat için 1 ay daha var ama şu anda cevizlerin içi dolu, kalite yüksek. Havaların böyle gitmesiyle bu yıl tüketiciye çok kaliteli ceviz ulaştıracağız." dedi.

        Oğuz Hantal, Türkiye'de hasat döneminde piyasaya ilk Oğuzlar cevizinin girdiğini sözlerine ekledi.

        Ceviz üreticisi İsa Gümüş ise bu yıl doğa şartlarından ötürü cevizle ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını vurguladı.

        Bu yıl Oğuzlar cevizinin gerçek kalitesini göstereceklerini vurgulayan Gümüş, "Bu yıl ümitliyiz. Geçen yılın zararını inşallah bu yıl çıkartırız diye ümit ediyoruz. Hasat yaklaşıyor. Bütün üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.

        Ceviz üreticisi Oğuz Avşar da bir ay sonra hasada başlayacaklarını belirterek, "Bu sene istediğimiz rekolteyi yakalamayı umuyoruz. Oğuzlar cevizimizi tüm müşterilerimize ulaştıracağız. Bereketli hasat dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan engebeli araziye sahip ilçedeki tarıma müsait alanların neredeyse tamamını kaplayan ceviz bahçeleri dronl görüntülendi.

        Heybetli ağaçlarla genç fidanların yan yana dizildiği uçsuz bucaksız ceviz bahçeleri, güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor

        Benzer Haberler

        İskilip'te engelli bireyler için piknik düzenlendi
        İskilip'te engelli bireyler için piknik düzenlendi
        Sungurlu'da şehit kabirlerine bakım yapıldı
        Sungurlu'da şehit kabirlerine bakım yapıldı
        Çorum'da 7 ayda 45 bin 721 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
        Çorum'da 7 ayda 45 bin 721 kişiye acil sağlık hizmeti verildi
        Çorum'da 5 çocuk, limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistinli çocuklar...
        Çorum'da 5 çocuk, limonata satarak kazandığı 943 lirayı Filistinli çocuklar...
        GÜNCELLEME - Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift öldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift öldü
        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
        Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü