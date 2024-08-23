Kargı'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri, evin bir odasında çıkan yangına hızla müdahale ederek yangının eve yayılmasını önledi.

Yeni Mahalle Birlik Sokak'ta Türkan Sert'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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