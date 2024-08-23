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        Çorum'da metan gazından etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında metan gazından etkilenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:19
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        Çorum'da metan gazından etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında metan gazından etkilenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Hacı G. ve Yakup V, Akçay Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yaptıkları sırada metan gazından etkilendi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Baygın halde foseptik çukurundan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İşçiler, hastanedeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavi altına alınan işçilerin durumun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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