Çorum'da metan gazından etkilenen 2 işçi tedavi altına alındı

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Hacı G. ve Yakup V, Akçay Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yaptıkları sırada metan gazından etkilendi.

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