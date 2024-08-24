Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Furkan Y. (22) idaresindeki 19 AD 627 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Galericiler Sitesi kavşağında Berk Y'nin (26) kullandığı 19 AEU 826 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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