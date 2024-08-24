Çorum'da kolunu makineye kaptıran iş yeri sahibi yaralandı

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İş kazasında kolu kopan Tuncay K, iş yeri çalışanları tarafından kopan koluyla birlikte araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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