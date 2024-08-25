Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sungurlu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sungurlu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osman O. idaresindeki 06 DF 2932 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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