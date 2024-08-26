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        Çorum'da görme engelliler geleneksel piknikte buluştu

        Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesinin geleneksel pikniğinin hafta sonu yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:08
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        Çorum'da görme engelliler geleneksel piknikte buluştu
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        Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesinin geleneksel pikniğinin hafta sonu yapıldığı bildirildi.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatak Milli Parkı'ndaki etkinlikte görme engelli vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde halay çekti.

        Piknikte ayrıca davetlilere yemek ikram edildi.

        Görme engelli vatandaşlar arasında birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen pikniğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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