Çorum'da kasada ve reyonda fiyat farklılığı belirlenen 8 markete ceza uygulandı

Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi yaptığı, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 8 markete cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında 50 markette denetim yaptı.

Ekipler denetimlerde marketlerde fiyat, satılan ürünlerin alış fiyatları, hijyen, ürünlerin son kullanım tarihi gibi konularda inceleme yaptı.

Kasa reyon fiyat farklılığı ve son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan 8 iş yerine cezai işlem uygulandı.