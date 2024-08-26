Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kasada ve reyonda fiyat farklılığı belirlenen 8 markete ceza uygulandı

        Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi yaptığı, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 8 markete cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kasada ve reyonda fiyat farklılığı belirlenen 8 markete ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da yapılan denetimlerde reyonda ve kasada farklı fiyat tarifesi yaptığı, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 8 markete cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında 50 markette denetim yaptı.

        Ekipler denetimlerde marketlerde fiyat, satılan ürünlerin alış fiyatları, hijyen, ürünlerin son kullanım tarihi gibi konularda inceleme yaptı.

        Kasa reyon fiyat farklılığı ve son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan 8 iş yerine cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Uzaklaştırma kararı işe yaramadı: 2 çocuk annesi sokak ortasında katledildi
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri Çorum'da KYK yurtlarında aile konforunda barınacak
        Üniversite öğrencileri Çorum'da KYK yurtlarında aile konforunda barınacak
        Çorum'da hakkında arama kaydı bulunan 10 kişi yakalandı
        Çorum'da hakkında arama kaydı bulunan 10 kişi yakalandı
        Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçını değerlendirdi...
        Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bandırmaspor maçını değerlendirdi...
        Çorum'da görme engelliler geleneksel piknikte buluştu
        Çorum'da görme engelliler geleneksel piknikte buluştu
        Çorum'da tarım işçilerinin taşındığı kamyonet devrildi: 12 yaralı
        Çorum'da tarım işçilerinin taşındığı kamyonet devrildi: 12 yaralı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı