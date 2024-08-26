Üniversite öğrencileri Çorum'da KYK yurtlarında aile konforunda barınacak

Vali Zülkif Dağlı, yüksek öğrenim için Çorum'u tercih eden üniversite öğrencilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından aile konforunda barınma ortamı hazırlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Dağlı, kentteki KYK yurtlarında inceleme yaptı.

Çorum'da üniversite eğitimi gören öğrencilerin kendilerine birer emanet olduğunu belirten Dağlı, kentte KYK'nin 4 bin 270 kız ve 2 bin 563 erkek olmak üzere toplam 6 bin 833 kapasiteyle hizmet verdiğine işaret etti.

Dağlı, Çorum'da yurt için başvuran bütün öğrencilerin yerleştirildiğini, hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını vurguladı.