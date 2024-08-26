Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 3. haftasında dün deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, maçın ardından izin yapmadan kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda, Bandırmaspor maçında oynayan futbolcular kısa süreli yenilenme çalışması yaptı. Oynamayanlar ve az oynayanlar ise dar alanda pas ve çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirdi.