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        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 08:51 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:03
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Çorum’da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin K. idaresindeki 60 ACG 991 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı Ilıca Bağları mevkisinde yol kenarında bulunan ağaca çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Barış K. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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