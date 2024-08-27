Çorum'da balkondan düşen çocuk yaralandı
Çorum'da misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Çorum’da misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Kapaklı 19. Sokak'ta bulunan amcasının evine giden H.N.Ö. (14), birinci kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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