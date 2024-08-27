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        Çorum'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Çorum'da misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:09
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        Çorum'da balkondan düşen çocuk yaralandı
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        Çorum’da misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen çocuk yaralandı.

        Gülabibey Mahallesi Kapaklı 19. Sokak'ta bulunan amcasının evine giden H.N.Ö. (14), birinci kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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