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        "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor Projesi" sona erdi

        Amasya Üniversitesi ile Beyazay Derneği'nce hayata geçirilen "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor Projesi" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:51 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:51
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        "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor Projesi" sona erdi
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        Amasya Üniversitesi ile Beyazay Derneği'nce hayata geçirilen "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor Projesi" sona erdi.

        Proje koordinatörü Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Ünal Kurt, Çorum'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, projede risk altındaki öğretmenler, kayıtlı işsiz genç kadınlar, teknik bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, atanamamış öğretmenler ve engelli bireylere iş edindirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Proje kapsamında üniversite bünyesinde 4 laboratuvar kurulduğunu, yaklaşık 250 kişiye 2 bin 452 saat eğitim verildiğini, ayrıca iyi uygulama örneklerini görmek üzere Finlandiya ve Danimarka'ya eğitim gezileri düzenlediklerini dile getiren Kurt, ayrıca Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'da çeşitli konferanslar yaptıklarını aktardı.

        Kurt, "Projemiz yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir gelecekte, geleceğin mesleklerinin gerektirdiği yetkinliklere sahip, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeterek ve dezavantajlı kadınlara pozitif ayrımcılığı esas alan bir yaklaşımla, 'insana ve kadına yakışır işleri destekleyen' faaliyetler gerçekleştirdik. Projede kurulan laboratuvarlar, STK temsilcileri iş birlikleri, verilen nitelikli eğitim programları, seminerler, panel, konferans faaliyetleri ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat kentlerimize katkıda bulunduğumuza, önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum." dedi.

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