İskilip Meydan Çayı'nda ıslah çalışması başladı
Çorum'un İskilip ilçesindeki Meydan Çayı'nda ıslah çalışması başladı.
Çorum'un İskilip ilçesindeki Meydan Çayı'nda ıslah çalışması başladı.
Meydan Çayı Islahı ve Rıhtım Projesi kapsamında yüklenici firmaya ait iş makineleri, çalışmaya başladı.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, şantiyeyi ziyaret ederek, yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı.
100 milyon lira bütçeli proje ile 5 kilometrelik çay yatağının ıslah edileceğini belirten Çizikci, bu sayede sel ve taşkın tehlikesinin en aza indirileceğini kaydetti.
Çizikci, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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